Благотворительный фонд «Мамино сердце» организовал гастрономический мастер-класс

Благотворительный фонд «Мамино сердце» совместно с компанией «Мария» организовал праздничный гастрономический мастер-класс, приуроченный к Масленичной неделе. Его участниками стали победители детской гонки «Лыжня здоровья», паралимпийские чемпионы, представители освобожденной Херсонской области.

Мастер класс провел шеф-повар Алексей Капустников. Он поделился с гостями своим собственным рецептом блинов, рассказал тонкости их приготовления. В теплой атмосфере собравшиеся поделились своим опытом в кулинарии, обсудили любимые блюда, испекли блины с яблоком, мёдом, корицей и грибами.

Директор фонда «Мамино сердце» Мария Муравьёва подарила гостям памятные подарки от фонда и выразила благодарность компании «Мария» за предоставленную кухню, Алексею Капустникову за информативный мастер-класс и представителям из Херсонской области за участие в нем.

«У нас был проект, где мы собрали исторические рецепты земли рязанской. Сегодня у нас много гостей, которые только знакомятся с нашим регионом, поэтому для них будет интересно узнать, что собой представляет рязанская земля, что здесь готовят. Самые исторические кулинарные рецепты собраны в книге «Кулинарные секреты земли рязанской», которую мы хотим вам вручить. Надеюсь, она поможет вам воплотить свои кулинарные идеи в реальность», — отметила Мария Муравьёва.

Чемпионка Паралимпийских игр в Сочи в смешанной эстафете по лыжным гонкам Светлана Коновалова и шестикратным паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Шилов выразили благодарность фонду «Мамино сердце». Они отметили важность работы фонда, подчеркнули его социальную значимость.

В конце мастер-класса гости и организаторы отпраздновали Масленичную неделю, насладившись свежеиспеченными блинами.