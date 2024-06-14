Благодарность губернатора Рязанской области объявлена Белякову и Эрадзе

Генеральному директоры Российской цирковой компании Сергею Белякову и заслуженному артисту РФ Георгию Эрадзе объявлена благодарность губернатора Рязанской области. Распоряжение Павла Малкова опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Дословно:

За весомую поддержку социально значимых проектов Рязанской области по организации досуга детей участников специальной военной операции и детей из многодетных семей объявить благодарность Губернатора Рязанской области:

БЕЛЯКОВУ Сергею Григорьевичу — генеральному директору федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания»

ЭРАДЗЕ Георгию Гиулевичу — заслуженному артисту Российской Федерации.

Губернатор Рязанской области П. В. Малков.