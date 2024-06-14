Пятница, 14 июня, 2024

Благодарность губернатора Рязанской области объявлена Белякову и Эрадзе

Автор: 7info

Опубликовано

Генеральному директоры Российской цирковой компании Сергею Белякову и заслуженному артисту РФ Георгию Эрадзе объявлена благодарность губернатора Рязанской области. Распоряжение Павла Малкова опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Дословно:

За весомую поддержку социально значимых проектов Рязанской области по организации досуга детей участников специальной военной операции и детей из многодетных семей объявить благодарность Губернатора Рязанской области:

БЕЛЯКОВУ Сергею Григорьевичу — генеральному директору федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания»

ЭРАДЗЕ Георгию Гиулевичу — заслуженному артисту Российской Федерации.

Губернатор Рязанской области П. В. Малков.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На перекрёстке в центре Рязани вновь не работает светофор

Умер рязанский журналист Александр Абрамов

Сергей Гришков: Прогрессивная шкала НДФЛ должна сбалансировать налоговую систему

Денис Арапов стал генеральным директором издания LIFE

Появилась программа фестиваля «Кремлёвские вечера» на 14 июня

Искусственный интеллект накажет заговорщиков шоу «Титаны» на ТНТ

Виктория Боня и Саша Стоун разругались в первом выпуске шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

«Зелёный сад — мой второй дом» — компания запускает проект о своих сотрудниках

Из Рязани депортированы иностранцы, нарушившие законы РФ

Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения на ярмарках выходного дня в Рязани

Мармакс: новостройки России привлекают IT-специалистов, медиков и блогеров

Стали известны цели российских «Кинжалов» на Украине 14 июня

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

На перекрёстке в центре Рязани вновь не работает светофор

Новости Рязани
Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

Умер рязанский журналист Александр Абрамов

Новости Рязани
Абрамов работал в издании журналистом, заместителем главного редактора, а затем и главным редактором. Также возглавлял газету «Вечерняя Рязань», затем работал в «Рязанских ведомостях».

Сергей Гришков: Прогрессивная шкала НДФЛ должна сбалансировать налоговую систему

Новости Рязани
Налоговая реформа касается налога на доходы физических лиц и коснется только граждан, чей годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей.

Денис Арапов стал генеральным директором издания LIFE

Новости Рязани
В качестве задач нового руководителя называются организация процессов в команде издания, стратегическое планирование и развитие.

Появилась программа фестиваля «Кремлёвские вечера» на 14 июня

Культура
Программой финального фестивального дня делится Рязанская областная филармония.