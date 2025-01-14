«Бьют жен, беременных и детей»: пленный рассказал, что творят украинские военкомы

Пленный украинский пограничник Сергей Греку рассказал РЕН ТВ о жестоком отношении сотрудников ТЦК (военкоматов на Украине) к людям.

Боец поведал, что они могут даже ударить женщину, если она будет пытаться защитить своего мужа.

Кроме того, сотрудники ТЦК обижают беременных женщин и детей. Пленный был свидетелем таких случаев.

Реклама

Греку также отметил низкий моральный дух среди украинских военных и массовое дезертирство. Он привел в качестве примера случай, когда из «учебки» сбежали 30 человек.

При этом на Украине активно мобилизуют мужчин пенсионного возраста и больных, заключил он.