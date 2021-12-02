Бюджет Скопинского района прошёл публичные слушания

Сегодня в районной Думе прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Основной финансовый документ муниципалитета следующего года сбалансирован по доходам-расходам и составляет 734 млн руб.

Более 85% предусмотренных средств закладывают на реализацию социальных программ, в том числе 155 млн — на переселение граждан из аварийного жилья, 12 млн — на приобретение жилья для детей-сирот.

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После прошедшего общественного обсуждения работа над проектом продолжится в комитете по бюджету и налоговой политике, после чего он будет вынесен на заседание Скопинской районной Думы