Безработная рязанка зарезала знакомого

В Рязани по подозрению в убийстве задержана 34-летняя местная жительница. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Женщина неоднократно судимая, не имеет постоянного источника дохода. По версии следствия, 30 августа во время распития спиртного между знакомыми случился конфликт. Рязанка нанесла мужчине удар ножом в область правого подреберья. Через некоторое время раненый умер в подъезде.

Подозреваемую задержали по горячим следам, решается вопрос о помещении под стражу.