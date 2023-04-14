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Пятница, 14 апреля, 2023
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Бездомная собака родила существо похожее на младенца, пишут СМИ

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Портал Readovka67 сообщил, что бездомная собака произвела на свет с другими щенками существо, похожее на младенца.

По данным издания, инцидент произошел в одном из российских дворов, но в каком именно регионе не уточняется.

Случившееся напугало местных жителей. По их словам, у существа лысая голова, а морда похожа на человеческое лицо.

Остальные особи в помете были вполне обычными и здоровыми. Выяснилось, что существо родилось мертвым, его сфотографировали и выбросили на помойку.

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