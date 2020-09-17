В Рязани насмерть сбили пенсионерку

В среду, 16 сентября, в Рязани возле дома №6 ст.36 по улице Южный Промузел насмерть сбили пенсионерку, сообщает пресс-служба регионального УМВД,

«Лада Калина», за рулем которой находился 33-летний рязанец, наехала на 71-летнюю пенсионерку. Авария произошла примерно в 19:55. По предварительной информации, рязанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщину госпитализировали. Однако в реанимации медицинского учреждения пенсионерка скончалась от полученных травм.

По факту произошедшего проводится проверка.





