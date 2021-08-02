Без горячей воды в Рязани останутся жители одиннадцати улиц

В Рязани продолжаются плановые отключения горячей воды. По сообщению мэрии, с 3 августа воды отключат на одиннадцати улицах.
Речь идёт о следующих адресах:
- улица Качевская, дом 34 корп. 1, дом 15/1, дом 15/2, дом 18а, дом 34 корп. 3, дом 34 корп. 5, дом 36, дом 36 корп. 1;
- улица Поселковая, дом 7а, дом 6а;
- улица 1-я Прудная, дом 18а (д/сад №105), дом 21, дом 24;
- улица Дружная, дом 13б (д/сад №122), дом 13а, дом 16 корп. 1;
- улица Предзаводская, дом 13 (д/сад №152), дом 15 (школа №49), дом 3/12, дом 8, дом 9;
- улица Связи, дом 17а (школа №38);
- улица Ленина, дом 35;
- улица Новоселковская, дом 13;
- улица Окружное шоссе, дом 1;
- улица Радищева, дом 28;
- улица Соколовская, дом 2а, дом 2б, дом 6 корп. 1.
Воду там дадут 13 августа. С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно ознакомиться на сайте городской администрации.