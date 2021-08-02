Без горячей воды в Рязани останутся жители одиннадцати улиц

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В Рязани продолжаются плановые отключения горячей воды. По сообщению мэрии, с 3 августа воды отключат на одиннадцати улицах.

Речь идёт о следующих адресах:

улица Качевская, дом 34 корп. 1, дом 15/1, дом 15/2, дом 18а, дом 34 корп. 3, дом 34 корп. 5, дом 36, дом 36 корп. 1;

улица Поселковая, дом 7а, дом 6а;

улица 1-я Прудная, дом 18а (д/сад №105), дом 21, дом 24;

улица Дружная, дом 13б (д/сад №122), дом 13а, дом 16 корп. 1;

улица Предзаводская, дом 13 (д/сад №152), дом 15 (школа №49), дом 3/12, дом 8, дом 9;

улица Связи, дом 17а (школа №38);

улица Ленина, дом 35;

улица Новоселковская, дом 13;

улица Окружное шоссе, дом 1;

улица Радищева, дом 28;

улица Соколовская, дом 2а, дом 2б, дом 6 корп. 1.

Воду там дадут 13 августа. С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно ознакомиться на сайте городской администрации.