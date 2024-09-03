Падение беспилотника попало на видео в Рязанской области

В Михайловском районе Рязанской области ночью 1 сентября сняли на видео беспилотник и последовавший за его падением взрыв на земле. Запись опубликовала группа «Подслушано в Михайлове».

Телеграм-канал «Рязань. Происшествия», ссылаясь на подписчицу, пишет, что БПЛА заметили над посёлком Электрик. По словам пользовательницы Сети, всего было 6 беспилотников, летевших со стороны Тульской и Московской областей.

— Мы видели и слышали как один застрял, а эти взрывались, — рассказала свидетельница событий.

По неофициальным данным, могла быть повреждена электроподстанция.

О прилёте беспилотников сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков. По данным Минобороны РФ, ночью 1 сентября над регионом было уничтожено 8 БПЛА самолётного типа.