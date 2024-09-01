В небе над Рязанской областью ночью 1 сентября сбили беспилотники: что известно

В ночь на 1 сентября в небе над Рязанской областью сбили беспилотники ВСУ.

Первым об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков. По его словам, люди во время атаки дронов не пострадали, информация о материальном ущербе устанавливается.

Где были сбиты вражеские объекты, глава региона не сообщил.

Позднее некоторую ясность о количестве уничтоженных целей внесло Министерство обороны РФ, сообщившее о 8 беспилотниках, уничтоженных в Рязанской области. Правда, место, где они уничтожены, ведомство тоже не уточнило.

Телеграм-канал «Рязань.Происшествия» опубликовал видео подписчика, снявшего пролёт БПЛА самолётного типа над посёлком Ермишь. Кроме того, на другом видео запечатлён некий объект, пролетающий мимо ресторана «Вкусно и точка» в Рязани.

Каких-либо визуальных последствий в Рязани не замечено, в соцсетях пользователи не сообщали о громких звуках.