Воскресенье, 1 сентября, 2024

В небе над Рязанской областью ночью 1 сентября сбили беспилотники: что известно

Автор: Алексей Самохин

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Скриншот видео: телеграм-канал «Рязань. Происшествия»

В ночь на 1 сентября в небе над Рязанской областью сбили беспилотники ВСУ.

Первым об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков. По его словам, люди во время атаки дронов не пострадали, информация о материальном ущербе устанавливается.

Где были сбиты вражеские объекты, глава региона не сообщил.

Позднее некоторую ясность о количестве уничтоженных целей внесло Министерство обороны РФ, сообщившее о 8 беспилотниках, уничтоженных в Рязанской области. Правда, место, где они уничтожены, ведомство тоже не уточнило.

Телеграм-канал «Рязань.Происшествия» опубликовал видео подписчика, снявшего пролёт БПЛА самолётного типа над посёлком Ермишь. Кроме того, на другом видео запечатлён некий объект, пролетающий мимо ресторана «Вкусно и точка» в Рязани.

Каких-либо визуальных последствий в Рязани не замечено, в соцсетях пользователи не сообщали о громких звуках. 

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