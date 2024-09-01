Над Рязанской областью уничтожено 8 украинских БПЛА

Министерство обороны РФ сообщило официальные данные о ночной атаке беспилотников. Над Рязанской областью сбито 8 дронов.

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны отразили попытку киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) по объектам на территории Российской Федерации, перехватив и уничтожив 158 украинских дронов самолетного типа.

В частности, над Курской областью были перехвачены и уничтожены 46 БпЛА, над Брянской областью — 34, над Воронежской областью — 28, над Белгородской областью — 14, восемь — над Рязанской областью, два — над Москвой, семь — над Московской областью, пять — над Калужской областью, четыре — над Липецкой областью, три — над Тульской областью, по два БпЛА — над Тамбовской и Смоленской областями, по одному — над Орловской, Тверской и Ивановской областями.

Подробности Минобороны РФ не сообщает.