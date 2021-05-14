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Пятница, 14 мая, 2021
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Белгородского чиновника оштрафовали за своеобразную уборку свалки

Никита Брыкин
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Главу администрации Беловского сельского поселения оштрафовали за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, пишет портал «Бел.Ру».

Ранее в Беловском возле реки появилась свалка из строительного мусора. Сначала чиновники заверили, что отходы уберут до 13 мая. В итоге мусор выбросили в ближайший овраг и присыпали землей.

По статье максимальный штраф для должностных лиц за подобное нарушение составляет тридцать тысяч рублей.

Планируется, что мусор вывезут на санкционированный полигон в Стрелецком.

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