Белгородского чиновника оштрафовали за своеобразную уборку свалки

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Главу администрации Беловского сельского поселения оштрафовали за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, пишет портал «Бел.Ру».

Ранее в Беловском возле реки появилась свалка из строительного мусора. Сначала чиновники заверили, что отходы уберут до 13 мая. В итоге мусор выбросили в ближайший овраг и присыпали землей.

По статье максимальный штраф для должностных лиц за подобное нарушение составляет тридцать тысяч рублей.

Планируется, что мусор вывезут на санкционированный полигон в Стрелецком.