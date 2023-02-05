Жители Белгородской области рассказали ГТРК «Белгород» о ночном пожаре на заводе под Борисовкой.

Инцидент произошел ночью 4 февраля. По предварительной информации, за атакой стояли ВСУ. Людей успели эвакуировать из здания, поэтому никто не пострадал.

«Я глянула — все небо красное кругом. Внучка как расплакалась: «Бабушка, поехали, поехали!» — отметила одна из собеседник издания.

Спасатели сумели потушить огонь спустя десять часов после начала возгорания.