Четверг, 11 июля, 2024

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела в отношении мигрантов, избивших жителей Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/tr_ryazan

В Telegram-канале Следкома появилась информация о том, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ по Рязанской области Владимира Никешкина доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении граждан Узбекистана, которые избили двух рязанцев.

Напомним, драка произошла в Рязани на улице Черновицкой 6 июля. Очевидцы писали в соцсетях, что мигранты сначала жестко избили молодого парня, а затем попытавшегося заступиться за него мужчину. Сообщается, что пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В данный момент в Рязанской области продолжается расследование уголовного дела в отношении мигрантов. Железнодорожный районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из участников драки. Его заключили под стражу на два месяца.

Следователем СК предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ), по ходатайству органов следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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