Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с отсутствием дороги к рязанскому селу

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с отсутствием дороги к селу Секирино в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Жители населённого пункта рассказали о ситуации в социальных сетях. По информации СК, из-за отсутствия безопасного пути люди вынуждены преодолевать участки подтопляемой территории, а также длительное время находиться без помощи и средств первой необходимости.

Проверку поручено провести главе регионального управления СК РФ Владимиру Никешкину. Ход работы поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.