Среда, 1 февраля, 2023
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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства ребенка в Тульской области

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Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства ребенка в Тульской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области поступило сообщение об обнаружении тела малолетнего ребенка 2016 года рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан отчим ребенка, в настоящее время он допрашивается. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тульской области Усову В.В. представить доклад о проводимых следственных действиях.

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