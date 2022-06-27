Банки рефинансируют ипотеку, взятую на пике кризиса

Российские банки начали выдачу новой ипотеки тем, кто оформил договор по сверхвысоким ставкам. Некоторые банки отказываются от ограничения по сроку действия старого договора. Больше не требуется ждать полгода с момента выдачи, чтобы обратиться за рефинансированием. Об этом пишет РБК.

Ранее было необходимо, чтобы ссуда была оформлена как минимум полгода или год назад. Кредиторы идут на уступки в борьбе за долгосрочных клиентов.

Среди кредитных организаций, запускающих рефинансирование – такие крупные банки, как ВТБ, банк «Открытие», ПСБ, «Санкт-Петербург», «Зенит» и Сбербанк. Московский кредитный банк, «Уралсиб», «Ак Барс» планируют смягчение условий договоров.