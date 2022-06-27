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Понедельник, 27 июня, 2022

Банки рефинансируют ипотеку, взятую на пике кризиса

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Татьяна Проводина

Банки рефинансируют ипотеку, взятую на пике кризиса

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Российские банки начали выдачу новой ипотеки тем, кто оформил договор по сверхвысоким ставкам. Некоторые банки отказываются от ограничения по сроку действия старого договора. Больше не требуется ждать полгода с момента выдачи, чтобы обратиться за рефинансированием. Об этом пишет РБК.

Ранее было необходимо, чтобы ссуда была оформлена как минимум полгода или год назад. Кредиторы идут на уступки в борьбе за долгосрочных клиентов.

Среди кредитных организаций, запускающих рефинансирование – такие крупные банки, как ВТБ, банк «Открытие», ПСБ, «Санкт-Петербург», «Зенит» и Сбербанк. Московский кредитный банк, «Уралсиб», «Ак Барс» планируют смягчение условий договоров.

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