Банкам упростят выявление фирм-однодневок

ФНС в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого они в автоматическом режиме смогут отслеживать адреса регистраций своих клиентов-юрлиц на предмет массовости. Об этом «Известиям» рассказали два источника на банковском рынке, информацию подтвердили в финансовых организациях и ЦБ.

В «Сбере» заявили, что заинтересованы в таком сервисе, поскольку в рамках банковских процессов проводится верификация юридических лиц и ИП. В «Открытии» и «Зените» поддерживают инициативу ФНС о размещении в свободном для кредитных организаций доступе бесплатной полной версии списка адресов массовой регистрации, с его последующей актуализацией.

Банк России в курсе работы, которую ведет налоговая по оптимизации публичных информационных сервисов, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе полагают, что такие источники востребованы заинтересованными участниками финансового рынка и используются ими, в том числе в комплаенс-процедурах при выполнении требований принципа «знай своего клиента» или оценке риска компании.

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В последние годы наблюдается значительное снижение количества организаций, имеющих признаки фирм-однодневок, сообщили «Известиям» в Росфинмониторинге, подчеркнув, что риски их использования для реализации теневых схем тем не менее сохраняются. В этой связи сервисы Налоговой службы, предоставляющие дополнительные возможности по оценке рисков клиентов, в том числе на предмет наличия признаков технических компаний, высоко востребованы, убеждены в Росфинмониторинге.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Плохая компания: банки смогут автоматически выявлять фирмы-однодневки