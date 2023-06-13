Вторник, 13 июня, 2023
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Банк «Открытие»: три четверти россиян считают цены на отдых в России завышенными

Татьяна Проводина
Image by Freepik

Лишь 4% россиян никогда не проводят отпуск в России. 65% в целом удовлетворены качеством сервиса и инфраструктуры в местах отдыха на территории России. 63% закладывают на отдых этим летом бюджет не более 50 тысяч рублей на одного члена семьи. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

78% опрошенных проводят отпуск в России (44% в основном, 34% всегда). Еще 17% отдыхают в России изредка, когда нет возможности поехать за границу. Никогда не отдыхают в нашей стране только 4% респондентов.

5% опрошенных путешествуют по России в отпуске или по работе не менее пяти-семи раз в год. 29% делают это два-три раза в год. 31% ездят по стране не чаще, чем раз в год, 22% раз в несколько лет. 13% сообщили, что вообще не выезжают за пределы своего региона (в Сибири 21%, на Дальнем Востоке 20%, тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области только 1%).

Среди самых привлекательных мест для туризма в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли озеро Байкал (50%), Крым (45%), Краснодарский край (43%), Алтай (41%) и Санкт-Петербург (40%).

65% опрошенных удовлетворяет качество инфраструктуры и сервиса в местах, где они отдыхают в России (отели, дороги, аренда автомобилей, парковки, магазины, индустрия развлечений). Полностью удовлетворены этим 13%, еще 52% скорее удовлетворены. Наиболее лояльны к инфраструктуре и сервису мест внутреннего туризма жители Северного Кавказа (83%). Меньше других инфраструктурой и сервисом туристических мест удовлетворены жители Северо-Западного федерального округа (60%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (61%).

25% считают качество инфраструктуры и сервиса мест отдыха в России неудовлетворительным (19% оно скорее не удовлетворяет, 6% совершенно не удовлетворяет). 10% затруднились ответить на этот вопрос.

Цены на отдых в России удовлетворяют наших соотечественников гораздо меньше, чем сервис. 44% сочли эти цены немного завышенными, еще 31% — сильно завышенными, недоступными. Таким образом, три четверти респондентов назвали цены на отдых в России дорогим. Так считают 80% опрошенных на Дальнем Востоке (самый высокий показатель) и 67% на Северном Кавказе (самый низкий).

Нормальными и доступными сочли цены на отдых в России 19%, еще 1% назвали их низкими. 5% затруднились с ответом.

19% опрошенных закладывают на отдых этим летом бюджет до 15 тысяч рублей на одного члена семьи. 44% надеются уложиться в 15-50 тысяч рублей на человека. 28% готовы потратить 50-100 тысяч рублей на члена семьи. У 6% на эти цели предусмотрено 100-200 тысяч рублей и 3% свыше 200 тысяч рублей на человека.

«Планируя расходы на отдых внутри страны, наши соотечественники стали чаще включать в него покупку полисов страхования путешественников, которые раньше приобретались только для выезда за рубеж. По нашей статистике, к началу июня полисы страхования для путешествий по России купило на 5% больше туристов, чем за все лето прошлого года», — сообщила Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК «Росгосстрах».

*Опрос проведен 1-8 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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