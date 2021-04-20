4.4 C
Рязань
Вторник, 20 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираЭкономика

Банк «Открытие» дарит дополнительный кэшбэк за любовь к природе

Валерия Мединская
- Advertisement -

Банк «Открытие» предлагает новым держателям карты Opencard получить дополнительный кэшбэк 5% за покупки в eco-friendly магазинах и сервисах.

Для этого необходимо оформить дебетовую Opencard с бесплатным обслуживанием на сайте open.ru/eco, и совершать экологичные покупки у партнеров банка. Акция продлится до 31 мая.

Среди партнеров, бережно относящихся к экологии, такие популярные как Timberland, Levis, H&M, ВкусВилл, LavkaLavka, ИКЕА, LUSH, iherb, LOCCITANE, МосИгра, Леонардо, Велобайк, Зеленый театр парка им. Горького, Третьяковская галерея. 

Сумма дополнительного кэшбэка — до 1 000 рублей за период действия акции.

По дебетовой Opencard держатель получает кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% на все покупки. Также клиентам доступны преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, повышенная ставка по счету «Моя копилка», а также переводы на карты других банков без комиссии. Карта выпускает на базе платежных систем Visa, Mastercard и МИР.

Полный список магазинов и сервисов-партнеров и условий акции доступен на сайте банка open.ru/eco.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]