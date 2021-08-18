Банк «Открытие»: 80% жителей регионов Центральной России считают завышенными цены на школьные принадлежности

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Почти три четверти жителей регионов Центральной России, имеющих детей школьного возраста, планируют потратить на их подготовку к школе в этом году не более 20 тысяч рублей. Большинство респондентов отмечают рост расходов на эти цели. Кроме того, 76% опрошенных категорически против проведения нового школьного учебного года на удаленке. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» к началу нового учебного года.

80% россиян считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными. Выше всего этот процент в Сибири (91%) и на Дальнем Востоке (88%). Ниже всего в Москве и Московской области (75%). По мнению 17% россиян, цены на подготовку детей к школе являются справедливыми, 3% считают эти цены заниженными.

46% респондентов с детьми школьного возраста оценили свои расходы на подготовку новому учебному году в сумму не более 20 тысяч рублей. При этом 26% из них намерены уложиться в 10 тысяч, 21% планируют потратить на эти цели от 20 до 30 тысяч рублей, 6% — 30-50 тысяч рублей и 1% — свыше 50% тысяч рублей.

51% жителей регионов Центральной России заявили о росте цен на подготовку детей к школе по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и высокой инфляции. Наибольший процент отметивших увеличение расходов- в Сибири (70%), наименьший — на Северном Кавказе (44%) и Урале (48%). Еще у 6% расходы на подготовку к учебному году уменьшились за год из-за падения доходов. 19% сообщили, что их расходы на эти цели не изменились, а 24% затруднились оценить изменения, поскольку еще не начинали готовить детей к школе.

Помимо стартовых затрат, в начале учебного года родителей также ожидают традиционные школьные сборы. В качестве основных статей расходов на школу (можно было давать больше одного варианта ответа) жители регионов Центральной России назвали сборы на школьные принадлежности и учебники (53%), мелкий ремонт в классе, его оборудование и обустройство (39%), подарки учителям, а также экскурсии и поездки (49%) и школьное питание (34%). Лишь 10% вообще не сдают деньги на школу.

При этом 60% жителей регионов Центральной России сдают в школу не более тысячи рублей в месяц, 24% — 1-2 тысячи, 9% — 2-3 тысячи, 7% — 3-5 тысяч. Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, 76% респондентов из регионов Центральной России выступают за учебный год в школах исключительно в очном режиме, поскольку удаленка резко ухудшает качество образования. Наиболее решительно против удаленки настроены жители Дальнего Востока (88%), меньше всего сторонников обычного режима учебы для школьников на Урале (45%) и Северном Кавказе (50%). 23% выступают за гибридный режим учебного года – очный и в онлайне — в зависимости от эпидемической ситуации. Только 1% опрошенных — за полностью удаленный режим обучения детей в школах в новом учебном году из-за опасности ковида.