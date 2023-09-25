Бахилов рассказал о съёмках в Касимове военного детектива «Операция Карпаты»

Глава администрации Касимова Рязанской области Иван Бахилов рассказал о проходящих в городе съёмках многосерийного военного детектива «Операция Карпаты».

По словам мэра, пообщавшегося с режиссёром картины Олегом Фоминым, сюжет фильма основан на реальных событиях.

— О том, как после очередной кровавой стычки с бандеровцами в Карпатах командование сводных частей МВД и МГБ решает внедрить в бандитское подполье своих людей. Уверен, что сериал будет очень интересен аудитории, — написал Бахилов ВКонтакте.

Приятно осознавать, что город привлекает не только туристов, но и творческих талантливых людей, отметил глава администрации.

Ранее в соцсети подвергли критике авторов другого фильма, снимающегося в Касимове. Они выбрали для вымышленного города название Жупа.