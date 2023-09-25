Бахилов рассказал о съёмках в Касимове военного детектива «Операция Карпаты»

Глава администрации Касимова Рязанской области Иван Бахилов рассказал о проходящих в городе съёмках многосерийного военного детектива «Операция Карпаты».
По словам мэра, пообщавшегося с режиссёром картины Олегом Фоминым, сюжет фильма основан на реальных событиях.
Приятно осознавать, что город привлекает не только туристов, но и творческих талантливых людей, отметил глава администрации.
Ранее в соцсети подвергли критике авторов другого фильма, снимающегося в Касимове. Они выбрали для вымышленного города название Жупа.