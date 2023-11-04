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Автомат, из которого стреляли в Калужского, убийца нашел у Орехового озера

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Подозреваемый в убийстве судебного пристава Сергея Калужского сказал, что нашел автомат, из которого произвел три выстрела в погибшего, у Орехового озера.

Слова задержанного передает телеграмм-канал «Baza». Сергей Анакинян признался, что автомат нашел летом в лесу возле Орехового озера. 1 ноября, в день убийства судебного пристава, он взял автомат и на велосипеде отправился к дому погибшего.

Напомним, по подозрению в убийстве Калужского был задержан мужчина 1979 года рождения. В сети появилась информация, что мотивом преступления стала ревность.

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