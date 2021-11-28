Когда у вас возникает желание купить автомобиль, но финансовой возможности для этого нет, разум интенсивно начинает искать альтернативные пути. Аренда — это всего лишь возможность пользоваться автомобилем заранее определенный срок, лизинг, хоть и предусматривает аренду с последующим выкупом, но для физических лиц такие схемы пока не получили широкого распространения. Остается автокредит, при котором обычно не обойтись без первоначального взноса, необходимо вносить ежемесячные платежи, но машина приобретается, а не берется на время.

Когда машина почти ваша…

В большинстве случаев, это целевой заём, деньги от которого можно потратить только на покупку транспортного средства. Приобрести можно как новую машину, так и с пробегом. Но кредит для приобретения авто у частного продавца дают не очень охотно и далеко не везде, так что здесь лучше выбрать автосалон, который продаёт бывший в употреблении транспорт.

Пока кредит не будет погашен, автомобиль останется в залоге у банка. До тех пор паспорт транспортного средства (ПТС) хранится в кредитном учреждении.

По закону заложенное имущество должно быть застраховано от рисков утраты и повреждения. В большинстве случаев банки не довольствуются полисом ОСАГО. Скорее всего заемщику придётся оформлять КАСКО, а это дополнительные расходы.

Даже если вы оформляете кредит непосредственно в автосалоне, договор в любом случае заключается с банком.

Какой дорогой пойдет заемщик?

Различают несколько видов автокредитов.

По классической схеме вы делаете запрос в банк. Его сотрудники проверяют вашу платёжеспособность, кредитную историю и принимают решение, выдавать вам заём или нет.

Для оформления экспресс-кредита достаточно 2–3 документов, решение об одобрении принимается быстро. Риски в этом случае уравновешиваются чуть более высокими процентами.

Банки могут предоставить и беспроцентный кредит с внушительным первоначальным взносом. Если вы заплатите 50-70% стоимости автомобиля, остальную сумму можно внести в рассрочку.

При выдаче кредита с обратным выкупом (BuyBack) ежемесячные платежи рассчитываются так, что к последней выплате вы будете должны банку ещё приличную часть суммы — обычно 20–40%. Для погашения кредита вы можете внести недостающую сумму сами или продать машину дилеру, который внесёт остаток.

Такая схема кредитования удобна для тех, кто планирует менять свой автомобиль каждые два-три года либо гасить кредит досрочно. Но следует помнить, что существенный минус схемы «buy-back» — большая вероятность занижения стоимости автомобиля автосалоном при совершении обратного выкупа. Автодилеры перед тем как приобрести машину, устанавливают жесткие требования к степени износа и пробегу.

Скидка от государства

Часто автосалоны предлагают специальные цены.

— Но при таком сценарии вас скорее всего ждут дополнительные расходы, из-за которых фактические затраты могут вырасти, — считает эксперт в области автокредитования Павел Коротков. Кроме того, акции обычно распространяются на автомобили определённой комплектации или предполагают покупку опций, что в итоге может заставить вас потратить больше, чем рассчитывали.

Если вы покупаете дорогую машину, то всегда можете приобрести её в кредит со скидкой и погасить заём полностью, спустя месяц, не переплачивая по процентам. Это сработает только в том случае, если разница в цене превышает стоимость КАСКО и прочих сопутствующих затрат.

По государственной программе льготного кредитования можно получить скидку 10% от цены машины, которая будет автоматически включена в первоначальный взнос. Чтобы попасть под программу, надо соответствовать одному из двух критериев:

это ваш первый автомобиль;

у вас двое и более детей.

Есть также требования и к машине, которую вы намереваетесь купить. Автомобиль должен быть:

новый;

российской сборки;

весом до 3,5 тонн;

стоимостью до 1 миллиона рублей.

Чтобы получить господдержку, обращаться надо непосредственно за автокредитом в банк, но только в присоединившийся к программе.

Конечно, можно взять автокредит и без залога автомобиля, но это уже будет потребительский заем. Если вы обратитесь в банк с просьбой рассчитать потребительский кредит и классический автомобильный, условия по второму, скорее всего, будут выгоднее. Причина в залоге. Но при потребительском кредитовании, как правило, не требуется первоначальный взнос, вы можете купить машину с любым характеристиками.

— Тем не менее, банк рискует гораздо меньше, если заемщик не может распоряжаться машиной без согласия кредитного учреждения, — напоминает Виктор Коротков. То есть, пока вы не погасите такой кредит и не получите ПТС в банке, продать автомобиль нельзя.

В любом случае, думая о получении автокредита, рассмотрите как можно больше предложений от различных банков, изучите условия привлекательных, на первый взгляд, акций и внимательнейшим образом прочитайте договор с кредитной организацией на предмет обязательств сторон, дополнительных выплат и навязанных услуг.