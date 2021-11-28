Когда у вас возникает желание купить автомобиль, но финансовой возможности для этого нет, разум интенсивно начинает искать альтернативные пути. Аренда — это всего лишь возможность пользоваться автомобилем заранее определенный срок, лизинг, хоть и предусматривает аренду с последующим выкупом, но для физических лиц такие схемы пока не получили широкого распространения. Остается автокредит, при котором обычно не обойтись без первоначального взноса, необходимо вносить ежемесячные платежи, но машина приобретается, а не берется на время.
Когда машина почти ваша…
В большинстве случаев, это целевой заём, деньги от которого можно потратить только на покупку транспортного средства. Приобрести можно как новую машину, так и с пробегом. Но кредит для приобретения авто у частного продавца дают не очень охотно и далеко не везде, так что здесь лучше выбрать автосалон, который продаёт бывший в употреблении транспорт.
Пока кредит не будет погашен, автомобиль останется в залоге у банка. До тех пор паспорт транспортного средства (ПТС) хранится в кредитном учреждении.
По закону заложенное имущество должно быть застраховано от рисков утраты и повреждения. В большинстве случаев банки не довольствуются полисом ОСАГО. Скорее всего заемщику придётся оформлять КАСКО, а это дополнительные расходы.
Даже если вы оформляете кредит непосредственно в автосалоне, договор в любом случае заключается с банком.
Какой дорогой пойдет заемщик?
Различают несколько видов автокредитов.
По классической схеме вы делаете запрос в банк. Его сотрудники проверяют вашу платёжеспособность, кредитную историю и принимают решение, выдавать вам заём или нет.
Для оформления экспресс-кредита достаточно 2–3 документов, решение об одобрении принимается быстро. Риски в этом случае уравновешиваются чуть более высокими процентами.
Банки могут предоставить и беспроцентный кредит с внушительным первоначальным взносом. Если вы заплатите 50-70% стоимости автомобиля, остальную сумму можно внести в рассрочку.
При выдаче кредита с обратным выкупом (BuyBack) ежемесячные платежи рассчитываются так, что к последней выплате вы будете должны банку ещё приличную часть суммы — обычно 20–40%. Для погашения кредита вы можете внести недостающую сумму сами или продать машину дилеру, который внесёт остаток.
Такая схема кредитования удобна для тех, кто планирует менять свой автомобиль каждые два-три года либо гасить кредит досрочно. Но следует помнить, что существенный минус схемы «buy-back» — большая вероятность занижения стоимости автомобиля автосалоном при совершении обратного выкупа. Автодилеры перед тем как приобрести машину, устанавливают жесткие требования к степени износа и пробегу.
Скидка от государства
Часто автосалоны предлагают специальные цены.
Если вы покупаете дорогую машину, то всегда можете приобрести её в кредит со скидкой и погасить заём полностью, спустя месяц, не переплачивая по процентам. Это сработает только в том случае, если разница в цене превышает стоимость КАСКО и прочих сопутствующих затрат.
По государственной программе льготного кредитования можно получить скидку 10% от цены машины, которая будет автоматически включена в первоначальный взнос. Чтобы попасть под программу, надо соответствовать одному из двух критериев:
- это ваш первый автомобиль;
- у вас двое и более детей.
Есть также требования и к машине, которую вы намереваетесь купить. Автомобиль должен быть:
- новый;
- российской сборки;
- весом до 3,5 тонн;
- стоимостью до 1 миллиона рублей.
Чтобы получить господдержку, обращаться надо непосредственно за автокредитом в банк, но только в присоединившийся к программе.
Конечно, можно взять автокредит и без залога автомобиля, но это уже будет потребительский заем. Если вы обратитесь в банк с просьбой рассчитать потребительский кредит и классический автомобильный, условия по второму, скорее всего, будут выгоднее. Причина в залоге. Но при потребительском кредитовании, как правило, не требуется первоначальный взнос, вы можете купить машину с любым характеристиками.
В любом случае, думая о получении автокредита, рассмотрите как можно больше предложений от различных банков, изучите условия привлекательных, на первый взгляд, акций и внимательнейшим образом прочитайте договор с кредитной организацией на предмет обязательств сторон, дополнительных выплат и навязанных услуг.