Авто жителя Подмосковья перевернулось в Рязанской области, водитель погиб

В Ухоловском районе автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Подробности происшествия сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

ДТП произошло 31 августа около 15:10 на 11-ом километре трассы Ухолово — Сараи. За рулём «ДЭУ ACTYON» находился 51-летний житель Московской области. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

Сам водитель авто скончался от полученных травм. 46-летняя и 54-летний пассажиры автомобиля были травмированы и доставлены в медицинское учреждение.

Проводится проверка случившегося.