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Среда, 15 декабря, 2021
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Авито занял 1 место в мировом рейтинге сайтов объявлений по данным Similar Web

7info

Сервис сквозной аналитики Similar Web опубликовал рейтинг наиболее посещаемых сайтов объявлений по итогам ноября 2021 года. Авито занял самую верхнюю строчку, впервые сместив с этой позиции американский Craigslist.

По данным аналитической системы, общее число посещений сайта в ноябре составило 279,6 миллионов. Среднее количество времени, которое пользователи Авито проводили на платформе за одно посещение в ноябре, составило 11 минут, за это время они успевают посетить 11,72 страницы с объявлениями.

Авито как онлайн платформа объявлений, работающая в России, по результатам ноября обошел предыдущего фаворита рейтинга — американский Craigslist (276.92 миллиона посещений, 8 минут на странице и 10,19 страниц за один визит), — и французский Leboncoin (139.35 миллиона, 11,29 минут на странице и 12,29 страниц за один визит), который сохранил за собой третью строчку. Стоит отметить, что Craigslist — один из старейших сайтов объявлений, долгие годы занимавший первую строчку рейтинга Similar Web.

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В мировом рейтинге e-commerce and shopping Авито занял 14 строчку с лучшими показателями по поведенческим метрикам (отказы и глубина сессий) среди российских сервисов, став номером 1 среди популярных отечественных маркетплейсов.

Авито лидирует также по общему числу публикаций — сегодня на сайте размещено более 86 миллионов активных объявлений. Среди крупнейших классифайдов в мире только Craigslist не раскрывает общее число объявлений, у остальных оно значительно меньше.

В октябре мобильное приложение Авито заняло первое место в России сразу в нескольких рейтингах аналитического сервиса App Annie по числу активных пользователей, общему количеству сессий, времени, проводимому в приложении, а также общему количеству скачиваний за весь период существования.

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