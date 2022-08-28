Воскресенье, 28 августа, 2022
Татьяна Проводина

Авиалесоохрана: в Рязанской области огонь прошёл площадь 19 576 гектаров

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По данным на полночь 28 августа в регионе действует 6 очагов лесных пожаров.

На землях лесного фонда действует 2 пожара, огнём пройдено 15700 гектаров, на землях обороны и безопасности – 1 пожар на площади 45 гектаров.

На землях особо охраняемых природных территорий действует 3 пожара, огонь прошёл площадь 3831 гектаров. Речь идёт о национальном парке Мещерский и заповеднике Окский. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

В Рязанской области до особого распоряжения продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

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