Среда, 14 июня, 2023
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Василиса Володина подсказала, на кого 14 июня обрушится удача

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Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз на среду, 14 июня.

Шансы стать заметнее в обществе в этот день получат те, у кого имеются конкретные достижения в профессии, убеждена специалист. Особенно удачный день для людей, занятых в благотворительности, медицине, психологии и медийно-идеологической сфере.

Сегодня можно получить крупное пожертвование или покровительство состоятельного человека. Также это возможность начать образовательный проект и расширить свое влияние в социуме.

Для тех кто вдохновляет, наставляет и учит день подходит для обращения за поддержкой в госорганы, к старшему по возрасту коллеге или начальнику — уверяет Василиса Володина.

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