Ведический астролог Пандит Сомнатх предсказал миру удивительные события. В ближайшие годы одна из стран просто-напросто исчезнет. Об этом он предупредил в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия».
Речь в его предсказании зашла о Польше. Она пропадёт с карты мира. Территория страны останется прежней, но сменятся её хозяева.
Ещё одним важнейшим для всего мира событием, по мнению Сомнатха, станет исчезновение НАТО. Всё дело в том, что в альянсе никто никому не доверяет. Но «распад» займёт некоторое время.
После того, как альянс распадётся, Турция приблизится к России.
Кстати, ранее большой ажиотаж вызвало предсказание об исчезновении Украины, которое оставил покойный политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, на её месте появится новое государство:
Ранее Владимир Жириновский говорил, что Владимир Зеленский, нынешний глава киевского режима, станет последним президентом Украины.
Зеленскому Жириновский предрёк ужасающую судьбу ещё в 2019 году, когда на Украине завершились президентские выборы с позитивным для шоумена результатом.
В 2024 году на Украине, как и в России, должны проходить президентские выборы. Но предвыборную компанию в Незалежной так и не объявили. Более того, в начале февраля глава Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил, что Зеленский не покинет свой пост:
Таким образом, можно предположить, что очередное пророчество Владимира Жириновского сбывается. И если это действительно так, страну уже в ближайшее время ожидает настоящий крах, разруха и разделение.