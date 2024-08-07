Ведический астролог Пандит Сомнатх предсказал миру удивительные события. В ближайшие годы одна из стран просто-напросто исчезнет. Об этом он предупредил в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия».

Речь в его предсказании зашла о Польше. Она пропадёт с карты мира. Территория страны останется прежней, но сменятся её хозяева.

– США и европейские страны будут контролировать территорию Польши, это произойдёт в ближайшее время – 2026-2027 годы, – предостерёг Сомнатх.

Ещё одним важнейшим для всего мира событием, по мнению Сомнатха, станет исчезновение НАТО. Всё дело в том, что в альянсе никто никому не доверяет. Но «распад» займёт некоторое время.

– В 2026-2027 начнётся раскол НАТО. Может потребоваться 10 лет, чтобы этот процесс завершился, – сообщил астролог.

После того, как альянс распадётся, Турция приблизится к России.

Кстати, ранее большой ажиотаж вызвало предсказание об исчезновении Украины, которое оставил покойный политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, на её месте появится новое государство:

— Будем договариваться о разделе Украины. Западные районы будут называться Галиция, это будет новое государство. Туда войдут Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно. Остальная часть Украины войдёт в состав России как области, — говорил геополитический провидец.

Ранее Владимир Жириновский говорил, что Владимир Зеленский, нынешний глава киевского режима, станет последним президентом Украины.

Зеленскому Жириновский предрёк ужасающую судьбу ещё в 2019 году, когда на Украине завершились президентские выборы с позитивным для шоумена результатом.

— Зеленский — последний президент Украины, — вспоминают слова политика. — Эти выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием «Украина»…

В 2024 году на Украине, как и в России, должны проходить президентские выборы. Но предвыборную компанию в Незалежной так и не объявили. Более того, в начале февраля глава Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил, что Зеленский не покинет свой пост:

— Выборы можно будет провести только тогда, когда будет закончено военное положение, а для этого нам нужна победа, и мы ее обязательно добьёмся, — заявил украинский чиновник.

Таким образом, можно предположить, что очередное пророчество Владимира Жириновского сбывается. И если это действительно так, страну уже в ближайшее время ожидает настоящий крах, разруха и разделение.