В ближайший год нас и наш мир ожидаются серьёзные перемены. Например, в мире появятся новые «горячие точки». Части света, где они могут появиться, назвал астролог Бхагават Прабху.

В местах, которые в своём прогнозе обозначил Прабху, могут произойти разрушительные природные катаклизмы и непредсказуемые волнения. В зоне особого внимания будут находиться Мьянма, Пакистан, Филиппины, Китай и Тайвань. Там не исключены политические противоречия и жёсткие стихийные бедствия.

А ещё Прабху предупреждает, что из-за климатических изменений нас может ждать проблема с продовольствием. Природа сопротивляется постоянной эксплуатации и хочет наказать человека, пишет издание wday.

Ранее шаманка Мария Николаева из Якутска, которую называют Санаайа, предсказала: в 2024 году Россия будет двигаться в правильном направлении, к позитивной энергетике. Для очищения и позитивных изменений самым благоприятным временем станет весна. В весенние месяцы будет мир, увеличится рождаемость, укрепится финансовая стабильность.

По словам Санаайи, в 2024 году «великий могучий дух проснётся и разрушит планы недружественных стран». В этот год в политике будут появляться новые имена, придут они из народа. Будет дан сильный толчок сельскому хозяйству, освоению природных ресурсов.

Шаман из Якутии Дархан Никифоров прогнозирует масштабные изменения во многих сферах жизни.

— Год будет непростой, будет много переломных моментов в российской и мировой истории. Все сложится в нашу пользу, если быть сплочёнными и сильными духом, не бояться изменений. 2024 год пройдет под знаком нахождения компромиссов и коммуникации, переговоров, — убеждён Никифоров.

Шаман считает, что в Год дракона, который считается одним из самых влиятельных и мистических знаков, нужно уделять внимание развитию духовности.

— Внимание следует концентрировать не на внешних факторах, а на внутренних, внутренний диалог позволит преодолеть испытания, — заявил он.

Ранее о сроках завершения СВО высказал своё мнение алтайский шаман Артём Игнатенко. По его словам, глобальные катастрофы не коснутся в 2024 году России. Более того, опираясь на предсказание провидца, можно посчитать, что год станет для России победным. Артём Игнатенко напомнил: Сталинградская наступательная операция в годы Великой Отечественной войны носила название «Уран». По всей видимости, победа России в нынешних условиях тоже будет связана с этой планетой.

— В этом году Уран вступит с Нептуном в ситуацию, где будет перелом. В июле произойдёт перелом. Дальше уже мы будем идти к чистой победе. Победа будет за нами. Это как после Сталинграда, после него мы шли уже к победе, — говорит шаман.

Ранее «белый шаман» Коля (Николай Талалаев) намекнул на то, что в 2024 году спецоперация будет продолжаться.

— Тема СВО в ближайший год продолжится. Но будет меняться взгляд на неё многих людей. Тема мирного диалога станет более актуальной, и всё больше людей будет ей проникаться, — сказал он.

Тем не менее, для России наступающий год сложится крайне успешно. В стране продолжит развиваться производство, начнут работать заводы, о которых не вспоминали с советских времён.

— Можно сказать, что Россия расправит свои крылья. И это будет касаться не только развития авиации и космических программ, но и морских перевозок. Что приведёт к увеличению товарооборота с соседними странами, — уверен Коля.