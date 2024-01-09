В ближайший год нас и наш мир ожидаются серьёзные перемены. Например, в мире появятся новые «горячие точки». Части света, где они могут появиться, назвал астролог Бхагават Прабху.
В местах, которые в своём прогнозе обозначил Прабху, могут произойти разрушительные природные катаклизмы и непредсказуемые волнения. В зоне особого внимания будут находиться Мьянма, Пакистан, Филиппины, Китай и Тайвань. Там не исключены политические противоречия и жёсткие стихийные бедствия.
А ещё Прабху предупреждает, что из-за климатических изменений нас может ждать проблема с продовольствием. Природа сопротивляется постоянной эксплуатации и хочет наказать человека, пишет издание wday.
Ранее шаманка Мария Николаева из Якутска, которую называют Санаайа, предсказала: в 2024 году Россия будет двигаться в правильном направлении, к позитивной энергетике. Для очищения и позитивных изменений самым благоприятным временем станет весна. В весенние месяцы будет мир, увеличится рождаемость, укрепится финансовая стабильность.
По словам Санаайи, в 2024 году «великий могучий дух проснётся и разрушит планы недружественных стран». В этот год в политике будут появляться новые имена, придут они из народа. Будет дан сильный толчок сельскому хозяйству, освоению природных ресурсов.
Шаман из Якутии Дархан Никифоров прогнозирует масштабные изменения во многих сферах жизни.
Шаман считает, что в Год дракона, который считается одним из самых влиятельных и мистических знаков, нужно уделять внимание развитию духовности.
Ранее о сроках завершения СВО высказал своё мнение алтайский шаман Артём Игнатенко. По его словам, глобальные катастрофы не коснутся в 2024 году России. Более того, опираясь на предсказание провидца, можно посчитать, что год станет для России победным. Артём Игнатенко напомнил: Сталинградская наступательная операция в годы Великой Отечественной войны носила название «Уран». По всей видимости, победа России в нынешних условиях тоже будет связана с этой планетой.
Ранее «белый шаман» Коля (Николай Талалаев) намекнул на то, что в 2024 году спецоперация будет продолжаться.
Тем не менее, для России наступающий год сложится крайне успешно. В стране продолжит развиваться производство, начнут работать заводы, о которых не вспоминали с советских времён.