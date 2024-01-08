Новый год — время, когда люди строят планы на будущее и пытаются узнать, что ждёт их впереди. Отсюда — повышенный интерес к заявлениям провидцев. Якутские шаманы составили свой прогноз на 2024 год и приоткрыли завесу тайны над тем, что произойдёт в ближайшие месяцы. Их предсказания публикует ТАСС.
Шаманка Мария Николаева, которую называют Санаайа, отмечает: в новом году Россия будет двигаться в правильном направлении, к позитивной энергетике. Для очищения и позитивных изменений самым благоприятным временем станет весна. В весенние месяцы будет мир,увеличится рождаемость, укрепится финансовая стабильность.
По словам Санаайи, в 2024 году «великий могучий дух проснётся и разрушит планы недружественных стран». В этот год в политике будут появляться новые имена, придут они из народа. Будет дан сильный толчок сельскому хозяйству, освоению природных ресурсов.
Шаман из Якутии Дархан Никифоров прогнозирует масштабные изменения во многих сферах жизни.
Шаман считает, что в Год дракона, который считается одним из самых влиятельных и мистических знаков, нужно уделять внимание развитию духовности.
Ранее о сроках завершения СВО высказал своё мнение алтайский шаман Артём Игнатенко. По его словам, глобальные катастрофы не коснутся в 2024 году России. Более того, опираясь на предсказание провидца, можно посчитать, что год станет для России победным. Артём Игнатенко напомнил: Сталинградская наступательная операция в годы Великой Отечественной войны носила название «Уран». По всей видимости, победа России в нынешних условиях тоже будет связана с этой планетой.
Ранее «белый шаман» Коля (Николай Талалаев) намекнул на то, что в 2024 году спецоперация будет продолжаться.
Тем не менее, для России наступающий год сложится крайне успешно. В стране продолжит развиваться производство, начнут работать заводы, о которых не вспоминали с советских времён.