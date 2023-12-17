Астролог Назарова рассказала, что ни в коем случае нельзя делать в «предновогодний» ретроградный Меркурий

13 декабря планета Меркурий начала ретроградное движение. Считается, что пора ретроградного Меркурия — сложное время, наполненное противоречиями и сложностями. Необычная особенность наступившей ретроградности заключается в том, что приходится она на конец одного года и начало нового (Меркурий вернётся в обычное состояние 1 января). Астролог Тамара Назарова в интервью Пятому каналу рассказала, чего ни в коем случае нельзя делать в этот период.

В предновогоднюю пору людям нужно быть крайне осторожными, нужно проявлять аккуратность в некоторых сферах жизни. Меркурий отвечает за скорость и движение, поэтому гаджеты и личный транспорт, приобретённые в указанное время, могут быстро сломаться или разонравиться после окончания ретро-поры. В это время лучше воздержаться от покупок автомобилей и прочей техники. Кроме того, стоит отказаться от хирургических вмешательств. Если речь идёт об операциях, которые можно отложить, лучше сделать это. Однако если обращение к врачу требуется экстренно или планировалось продолжительное время, то не стоит поддаваться панике и отменять его.

Так как Меркурий связан с движением и перемещением, в его ретроградный период следует отказаться от дальних поездок. Тем не менее эта рекомендация не касается тех, кто давно готовил отъезд или имеет работу, связанную с постоянными командировками, передает слова астролога.

Ранее стало известно, чем может быть опасен наступивший период ретроградного Меркурия. Так, он приходит в знаке Стрельца. А это значит, что земляне будут апатичны и потеряны, у них возникнут сложности в концентрации на важных делах. Стоит готовиться к серьёзным помехам в быту. Придётся заняться поисками смысла и предназначения, высшей цели. Может создаться ощущение непонимания со стороны окружающих.

— В это время стоит задуматься над стратегиями для будущего. Можно постараться приобщиться к прекрасному — сходить на выставку, в музей, картинную галерею — и постараться найти там вдохновение. Из полезных дел — можно заняться изучением иностранных языков. Долгие путешествия лучше перенести на другое время, — советуют журналисты издания