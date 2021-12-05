Астраханские медики опубликовали в Сети крик о помощи

Врачи Александро-Мариинской больницы в Астраханской области опубликовали в Сети «крик о помощи», пишет Астрахань.ру.

Медработники признались, что не могут больше молчать, поскольку, как утверждается, им не дают работать.

«Нашу больницу отдали под ковидный госпиталь, не все работники при этом остались на своих местах, в большинстве там работают наемные работники, а своих медиков отправили на постой с 2/3 оклада», – рассказали представители больницы.

Авторы обращение сослались на соответствующий приказ за подписью главврача медучреждения. По их словам, на «эти гроши» сложно жить.

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В итоге медики призвали обеспечить их зарплатой. При этом они подчеркнули, что хотят работать и приносить пользу.