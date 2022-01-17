Артистки Московской филармонии, начинавшие свой творческий путь в Рязани, дадут концерт

В январе 2021 года президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской государственной академической филармонии и проведении в 2021-2022 гг. мероприятий по случаю празднования столетнего юбилея одного из главных культурных центров страны.

Рязанскую областную филармонию с ней связывает тесное сотрудничество, Рязань большой радостью принимает солистов и коллективы одной из крупнейших концертных организаций мира. К 100-летию Московской государственной академической филармонии 28 января состоится выступление лауреатов международных конкурсов Полины Борисовой (скрипка) и Анастасии Батраковой (фагот) с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова. В программе – сочинения Крузеля, Фролова и Дворжака.

Анастасия Батракова начала свой творческий путь в Рязани – фаготистка училась в «Музыкальной школе-лицее №2». Окончила МССМШ имени Гнесиных (класс Геннадия Шамина), Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского и ассистентуру-стажировку МГК (класс профессора Валерия Попова). Анастасия участвовала в концертах Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, в программах камерного оркестра «Гнесинские виртуозы» под управлением М. Хохлова, в составе которого гастролировала в Испании, Нидерландах, Германии, Швеции и Швейцарии. Является победителем Международного конкурса «Искусство XXI века» (Киев – Ворзель, 2006, 2007), I Всероссийского музыкального конкурса в номинации «квинтет деревянных духовых инструментов» в составе ConoroQuintet (2012), обладателем премии Игнаца Плейеля Международной летней академии Университета музыки и исполнительских искусств в Вене (ISA) (2013). В 2009-2018 годах Анастасия сотрудничала с Государственным академическим камерным оркестром России, в 2009–2012 была солисткой камерного оркестра Veritas, в 2012–2018 гг. – оркестра Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. С апреля 2018 года – солистка оркестра Мариинского театра.

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Полина Борисова, уроженка Рязани, окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского и ассистентуру-стажировку. Лауреат престижных международных конкурсов, среди которых конкурсы им. Б. Дварионаса (Литва), им. Р. Канетти (Израиль), им. С. Орлова (Россия, 2012), «Музы Мира» (Россия, 2014), им. А. Хачатуряна (Армения, 2014), «Ночь в Мадриде» (Испания, 2015), им. А. Апонте (Испания, 2016).Удостоена премий министерства культуры России (2000-2001), им. Д.Д. Шостаковича (2012), правительства Москвы (2014), стипендиат фондов «Новые имена» и В. Спивакова. С успехом концертирует в России и Европе с сольными и камерными программами. Является участницей творческих проектов Санкт-Петербургского Дома музыки. Играет на скрипке работы мастера Ж.Б. Вильома, предоставленной Государственной коллекцией уникальных музыкальных инструментов. Преподает в МГК им. П.И.Чайковского (с 2016).

Произведения:

Б. Крузель – классик финской и шведской музыки, автор первой в истории оперы на шведском языке. Компзитор вёл активную композиторскую деятельность, сочиняя в основном для кларнета, а также для других духовых инструментов и для мужского хора, руководил военными оркестрами на летних фестивалях в Линчёпинге, для которых сам перекладывал сочинения Вебера, Шпора, Россини. Его музыку высоко ценил Михаил Глинка, слышавший его сочинения во время своего пребывания в Германии. В исполнении фаготистки Анастасии Батраковой и РГСО прозвучит Концертино си-бемоль мажор для фагота с оркестром.

Также в программе будет исполнена Концертная фантазия на темы из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» И. Фролова. Дж. Гершвин первым в основу своих произведений положил негритянскую народную музыку джазового характера, сочетав ее с приемами европейской симфонической музыки и создав новый музыкальный стиль – симфоджаз.«Порги и Бесс» – одна из вершин творчества композитора. Фантазии на темы оперы написал скрипач, композитор, педагог, дирижёр Игорь Фролов. Среди его творений есть как произведения, попадающие под определение «классическая музыка», так и пьесы в джазовой стилистике. Произведения композитора звучат на концертных площадках России, США, Франции, Германии, Австралии, Израиля, Финляндии, Греции, Англии, Италии, Японии и в других странах.

Ещё одно произведение, включившее в себя мотивы спиричуэлсов, – это Симфония №9 ми минор «Из Нового Света» op.95 / B.178 А. Дворжака. «Первая американская симфония» имеет и чешские черты. Это последнее произведение композитора, написанное в 1893 году, и одновременно первое произведение американского периода.Симфония является самой известной из произведений Дворжака и принадлежит к наиболее часто исполняемым произведениям мирового репертуара.

Возрастное ограничение 6+.