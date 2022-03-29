Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин выступил перед жителями Шиловского района с публичным отчётом о депутатской работе, проделанной в 2021 году.

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В своем докладе парламентарий отметил, что в районе за прошедший период произошло немало позитивных изменений, муниципалитет продолжал динамично развиваться. Во многом этому способствовало открытие новых предприятий с дополнительными рабочими местами в ТОСЭР «ЛЕСНОЙ», создание промышленного парка «Карандаш». Аркадий Фомин сообщил, что в прошлом году областная Дума приняла целый ряд законов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона.

Одним из факторов развития экономики глава регионального парламента назвал привлечение квалифицированных кадров. Для этого, по словам Аркадия Фомина, необходима качественная инфраструктура, благоустроенная территория. Он напомнил, что Шиловский район активно участвует в программе «Формирование комфортной городской среды». Поэтапно приводится в порядок Нерский парк, завершена реконструкция мемориального комплекса погибшим воинам, идет работа над созданием детского парка в Лесном. По программе местных инициатив было реализовано 9 проектов, в этом году конкурсный отбор прошли 11 заявок. Удалось решить проблему уличного освещения: благодаря переходу на энергосберегающие технологии и экономии бюджетных средств с конца прошлого года районный центр освещается в ночное время суток.

Аркадий Фомин подробно остановился на теме дорожного ремонта. В 2021 году из областного бюджета было выделено более 38 млн. рублей, за счет которых отремонтировали дороги в пяти населенных пунктах.

– Один из самых важных проектов — реконструкция дороги Фролово — Лесной — Алехово. Его удалось реализовать благодаря совместной работе инициативных жителей, главы Лесновского городского поселения Любови Арлашиной и поддержке Губернатора Николая Любимова и депутата Государственной Думы Андрея Макарова, – подчеркнул парламентарий. – Ремонт дорог продолжится и в этом году. Из областного бюджета уже выделено больше 30 млн. рублей. В апреле планируется провести конкурс, на котором распределят субсидии муниципалитетам на ремонт дорог к социально-значимым объектам.

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Отдельное внимание Аркадий Фомин уделил поддержке и развитию социальной сферы. Он рассказал, что Шиловскому межрайонному медицинскому центру на приобретение нового оборудования было выделено 100 миллионов рублей. В рамках проекта «Культура малой Родины», инициированного партией «Единая Россия», за последние три года в районе был проведен ремонт в пяти базовых учреждениях культуры, в этом году на очереди Желудевский сельский клуб. Для повышения доступности занятий спортом из года в год увеличивается число строительных объектов. По региональному проекту «Спорт-норма жизни» в Нерском парке была открыта воркаут площадка, в поселке Лесной построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, на котором сейчас проводятся межрайонные соревнования.

Парламентарий уточнил, что во время встреч с родителями школьников неоднократно звучала тема необходимости ремонта в образовательных учреждениях.

– Родительские комитеты оперативно собрали подписи, и нам удалось войти в новую федеральную программу по капитальному ремонту школ. Уже в этом году отремонтируют школу №2 в Шилове и школу в Лесном, в 2023 – первую Шиловскую школу, Инякинскую и Желудёвскую.

Председатель областной Думы акцентировал внимание на важности контроля за использованием выделяемых средств.

– К нашему многоуровневому депутатскому контролю присоединяются местные жители, общественники. Спасибо вам за неравнодушие, за участие в этой работе. Вместе мы успели многое сделать. Уверен, что и в этом году наши совместные усилия принесут хорошие результаты, – добавил он.

В рамках отчета депутат проинформировал шиловцев о законотворческой деятельности регионального парламента, а также ответил на вопросы.