Аркадий Фомин поздравил учащихся Шиловской школы №1

В понедельник, 2 сентября, во всех школах Рязанской области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Учащихся Шиловской средней общеобразовательной школы №1 с праздником поздравил спикер регионального парламента Аркадий Фом

В этом году в учебном заведении будут обучаться 544 ученика, из которых 46 – первоклассники. В школе открыт центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданы спортивный клуб и школьный театр, организована работа школьного телевидения. Кроме того, благодаря проекту «Цифровая образовательная среда» приобретено интерактивное и компьютерное оборудование, оргтехника и современное программное обеспечение.

– Мы сделали достаточно много для того, чтобы учеба в первой Шиловской школе была комфортной и, самое главное, продуктивной. Мы много работали над тем, чтобы благоустроить территорию, создать современное спортивное ядро, – отметил спикер регионального парламента Аркадий Фомин. – Мы также создавали условия для современного технологичного образования. Мир быстро и стремительно меняется, поэтому важно получать в школе не только фундаментальные знания в области точных и гуманитарных наук, но и на практике применять современные технологии.

В этом году на базе Шиловской школы №1 в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» начал работу специализированный класс. Для подготовки учащихся по новому перспективному направлению закуплено оборудование на общую сумму 12 млн рублей, что позволило создать 3 группы дополнительного образования по 12 человек. Педагоги прошли профессиональную переподготовку, которая включала в себя теоретическую часть и большой практикум в калужском филиале Федерального технопарка профессионального образования.

Аркадий Фомин ознакомился с работой нового класса, оценил техническую оснащенность, пообщался с учащимися и преподавателями. Глава регионального парламента напомнил, что Рязанская область стала пилотным регионом по реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в сфере образования. В его рамках 18 образовательных организаций региона оснастили оборудованием для производства и эксплуатации дронов.