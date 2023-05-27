Суббота, 27 мая, 2023
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Антихрист предложит мир, но цена будет высока: финский провидец описал ход мирового конфликта

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Изображение Angelique Johnson с сайта Pixabay

Стремительно развивающийся мировой конфликт приковывает внимание многих людей по всему миру. Среди них — провидцы, экстрасенсы и эзотерики. Известный финский пророк и теолог Еоко Пихо, чьи предсказания в последнее время стали сбываться всё чаще, взглянул в будущее и рассказал, как будет развиваться мировая конфронтация и чем она закончится. Его слова приводит издание wday.

Ещё до 2022 года Пихо заявлял, что России определена особая роль. 2022 году суть этого пророчества начала проясняться. Теперь же фин обращает внимание на то, что в ближайшее время обострится ситуация на Ближнем Востоке, в эпицентре противостояния окажется Израиль. Против государства выступят многие страны, включая Соединенные Штаты. Также в конфликте «столкнут» Иран и Израиль. Как итог — оба государства понесут потери.

Ещё одно пророчество Еоко Пихо заключается в следующем: большой мировой конфликт завершится приходом Антихриста. Истощённому и измученному человеку Антихрист предложит мир, но плата будет слишком высока. Эзотерик утверждает, что придёт он из США. Но всё происходящее в итоге приведёт к краху Америки.

Теолог не описывает, каким будет это падение, он предупреждает, что практически всё живое исчезнет на соответствующей территории. Противостоять Антихристу будет Россия. Чуть позже вокруг России сплотятся другие страны, коалицией они вместе будут противостоять злу.

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