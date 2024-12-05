Ансамбль «Русские узоры» из Рязани завоевал несколько наград международной премии «ARTIS-2024»

С 30 ноября по 3 декабря в Санкт-Петербурге Образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» (педагоги Вячеслав Владимирович и Надежда Александровна Кузнецовы) Рязанского городского Дворца детского творчества принял участие в Новой Международной Премии в области детского и молодёжного творчества «ARTIS-2024».

Всего на конкурсе было около 3600 номинантов из 195 городов России и Беларуси.

«ARTIS» – это престижная международная премия за выдающиеся достижения в области детского и молодежного творчества, которая ежегодно разыгрывается среди лауреатов I степени и обладателей Гран-при всероссийских и международных фестивалей-конкурсов.

В составе жюри известные музыканты, профессора, педагоги, артисты и эксперты:

Анна Бутурлина – джазовая певица, актриса мюзиклов, кино, солистка Государственного оркестра имени Олега Лундстрема, исполнительница вокальных партий для кинофильмов и мультфильмов.

Олеся Евстигнеева – певица, исполнительница народной фолк-поп музыки, романсов и песен советской эстрады, художественный руководитель музыкального фестиваля «Солнце Красное», эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» (Россия-1), экс-солистка ансамбля «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, Заслуженная артистка РФ.

Вячеслав Штыпс – артист, вокалист музыкального театра и драмы, солист оперы, оперетты и мюзиклов, артист кино и дубляжа, номинант Высшей театральной премии «Золотой софит», Заслуженный артист РФ.

Ольга Пикало – певица, ведущая актриса Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «БУФФ», Заслуженная артистка РФ.

По итогам конкурса, Образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» завоевал:

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ в номинации «Народная песня», группа до 12 лет;

Звание Лауреат и денежный сертификат на 50 000 рублей, младшая группа.