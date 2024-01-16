Андрей Турчак посетил Рязанский реабилитационный центр «Сосновый бор»

Секретарь генерального совета «Единой России», первый зампред Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак и губернатор Рязанской области Павел Малков ознакомились с работой Рязанского многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор». Там проходят реабилитацию участники СВО и члены их семей, а также дети-инвалиды.
Центр обеспечен профессиональным кадровым составом и всем необходимым медицинским оборудованием. Там работают комнаты развивающего обучения, кинезиотерапии, психологической разгрузки, психомоторного развития, спортивный зал и зал ЛФК, бассейны. В ежедневном режиме прием ведут медицинские специалисты.
По словам Малкова, «Сосновый бор» постоянно развивается:
Андрей Турчак поблагодарил губернатора и коллектив центра за организацию работы на высоком уровне:
Комплекс «Сосновый бор» открылся в мае 2023 года. Сейчас реабилитацию в центре проходят 150 участников СВО с семьями, а также дети-инвалиды. В целом за время работы «Соснового бора» курс восстановления здоровья прошли около 800 человек.