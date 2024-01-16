Андрей Турчак посетил Рязанский реабилитационный центр «Сосновый бор»

Секретарь генерального совета «Единой России», первый зампред Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак и губернатор Рязанской области Павел Малков ознакомились с работой Рязанского многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор». Там проходят реабилитацию участники СВО и члены их семей, а также дети-инвалиды.

Центр обеспечен профессиональным кадровым составом и всем необходимым медицинским оборудованием. Там работают комнаты развивающего обучения, кинезиотерапии, психологической разгрузки, психомоторного развития, спортивный зал и зал ЛФК, бассейны. В ежедневном режиме прием ведут медицинские специалисты.

По словам Малкова, «Сосновый бор» постоянно развивается:

Мы постоянно собираем обратную связь от всех, кто там побывал, и стараемся отработать каждую заявку. Изучаем лучшие практики по стране и даже в других странах, и все это у себя реализуем. Планы большие. Прежде всего, собираемся восстановить известную ранее водолечебницу.

Андрей Турчак поблагодарил губернатора и коллектив центра за организацию работы на высоком уровне:

Особенность центра – его семейная направленность: когда участники СВО приезжают на реабилитацию вместе с близкими. Такого в России еще не встречал. Сегодня комплекс в Солотче – один из самых современных центров реабилитации участников СВО в стране, — цитирует Турчака пресс-служба правительства региона.

Комплекс «Сосновый бор» открылся в мае 2023 года. Сейчас реабилитацию в центре проходят 150 участников СВО с семьями, а также дети-инвалиды. В целом за время работы «Соснового бора» курс восстановления здоровья прошли около 800 человек.