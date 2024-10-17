Журналисты CNN сообщили дату и место атаки на российскую территорию, назвав при этом беспилотный летательный аппарат самолётного типа «Лютый» «сверхсекретным оружием Украины». Об этом пишет «Московский комсомолец».

В течение двух дней репортёры CNN находились рядом с украинским подразделением, готовившимся к запуску более ста дронов в ночь на 29 сентября для ударов по объектам в России. По информации CNN, это подразделение подчиняется Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, что даёт основание полагать, что журналистам были известны точные цели и время атаки.

Журналисты отметили, что дрон «Лютый» считается одним из самых засекреченных вооружений Украины. Его длина составляет 3,9 метра, а размах крыльев — 7 метров. Аппарат выполнен в виде низкоплана с двухбалочным фюзеляжем, изготовленным из стеклопластика и усиленным металлической сеткой и фанерой. «Лютый» имеет дальность полёта около 1000 километров и может нести до 50 килограммов взрывчатки.

CNN также сообщило, что около 30% дронов будут выполнять задачи по дезинформации и отвлечению внимания. Эффективность миссии оценивается по данным спутниковых снимков, агентурной разведки и информации из открытых источников, включая мониторинг сообщений в Telegram-группах. Отмечается, что за последний год российская система противовоздушной обороны значительно усилилась, включая использование вертолётов для перехвата беспилотников. Журналисты подчеркивают, что успешная атака возможна только при нахождении «окна» в работе ПВО.

Однако в России дрон «Лютый» не вызвал большого интереса. Ночью 12 октября российская ПВО сбила 16 украинских беспилотников в Херсонской области, среди которых оказался и «Лютый». Его охарактеризовали как «дешёвую копию» турецкого Bayraktar.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил: «Среди сбитых дронов был украинский дрон-камикадзе „Лютый“, который оказался дешёвой копией турецкого „Байрактара“. К счастью, никто не пострадал, а обломки дронов упали вдали от населённых пунктов и не причинили ущерба местным жителям и инфраструктуре».

«Лютый» появился в арсенале ВСУ всего год назад. С его помощью была предпринята попытка атаковать базу Черноморского флота России в Крыму, но дрон был успешно нейтрализован российской системой радиоэлектронной борьбы. Осенью 2023 года украинские силы пытались атаковать нефтебазы в районе Сочи с использованием «Лютых», но смогли добиться только одного попадания в цистерну, последовавший пожар быстро потушили. Также 31 мая 2024 года «Лютый» был использован для атаки на Татарстан.