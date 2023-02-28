Вторник, 28 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Активист создал петицию о ремонте дороги в Рязанской области

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Фото с платформы Change.org

На платформе Change.org появилась петиция рязанского активиста с требованием о капитальном ремонте дороги на границе Рязанской и Тульской областей.

Речь идёт о трассе 61к-027 Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области. Дорога является региональной в Рязанской области и входит в опорную сеть региона.

Как говорится в тексте, активные просьбы граждан привести дорогу в порядок не возымели действия: каждый год сроки капремонта переносятся.

По участку этой дороги проходит маршрут школьного автобуса, которому приходится объезжать многочисленные выбоины и ямы. Это повышает риск дорожных аварий и травм детей.

По данной дороге также ежедневно проезжают сотни водителей, и уже случались ДТП. В 2021 году происшествие закончилось гибелью водителя.

Авторы петиции обращаются с просьбой к минтрансу Рязанской области капитально отремонтировать дорогу в 2023 году.

По данным на утро 28 февраля, петицию подписали более полутора тысяч человек.

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