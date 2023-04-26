Актер из «Реальных пацанов» умер в 32 года

Российский актёр Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет, сообщает РИА Новости.
О смерти артиста сообщил в соцсети его коллега Владислав Косенков.
Масалитин умер ещё в феврале 2023 года, но о его смерти СМИ сообщили только сейчас. Косенков рассказал, что его товарищ скончался из-за «тромба после операции на ноге».
По данным ИА REGNUM, актёру должны были сделать операцию на ноге в клинике на востоке Москвы. Его ввели в медикаментозный наркоз, из которого Василий уже не вышел.
Следователи начали проверку, труп артиста отправили на экспертизу, сообщает агентство, ссылаясь на источник.
Масалитин снимался в эпизодах популярных сериалов «Реальные пацаны», «#СеняФедя», «След», «Ольга» и др. Кроме того, он играл в популярных телепередачах, например, «Жить здорово!» с Еленой Малышевой на Первом канале.
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