Акция поддержки российских бойцов на Украине прошла в Дашково-Песочне.

Местом проведения патриотического мероприятия выбрали сквер имени М.Д. Скобелева – блестящего полководца, не проигравшего ни одного сражения. Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина в своём Telegram канале.

Елена Сорокина: «Сегодня прославляют Отечество современные герои, герои специальной военной операции на Украине. В мире не должно быть места фашизму: эта истина выстрадана нашим народом, и сегодня она находится под защитой»

Градоначальник поблагодарила рязанцев, нашедших в себе мужество для участия в этой военной операции добровольцем, по контракту. Также Елена Сорокина поблагодарила жителей республик Донбасса, приехавших в Рязань и ставших частью большой городской семьи.