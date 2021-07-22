Администрация Рязани рассказала о готовности к пожароопасному сезону

- Advertisement -

На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции гордумы депутаты обсудили информацию администрации Рязани о подготовке к пожароопасному сезону. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Как следовало из доклада, в бюджете Рязани предусмотрен целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021 год в 1 млн. рублей. Для сбора мусора и сухостоя, способных привести к возгоранию в лесопарковой зоне, на территории города в апреле 2021 года организован месячник по уборке. Управление благоустройства провело работы по созданию минерализованных полос вдоль дорог, линий электропередач, по периметру детских оздоровительных лагерей и в междурядьях лесных насаждений в поселке Солотча протяженностью 12 км.

На территории поселков Божатково, Дягилево, Канищево, Семчино, Соколовка, Храпово и района Мирный проведена опашка общей протяженностью почти 16 км. Для тушения лесных пожаров и защиты поселка Солотча планируется создание группировки сил и средств в составе 208 человек и 86 единиц техники. На базе аварийно-спасательной службы города Рязани создан резерв первичных средств пожаротушения. В целях возможной эвакуации людей из Солотчи определены пункты временного размещения на базе муниципальных учреждений.