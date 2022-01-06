Администрация Рязани опровергла отмену троллейбусного маршрута № 1

В Рязани неизвестные расклеивают объявления об отмене троллейбусного маршрута № 1. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В объявлениях написано, что троллейбусная сеть от улицы Забайкальской до Юбилейной изношена, её демонтируют. Якобы, с 12 января вместо троллейбусов начнут работать автобусы № т1.

Мэрия назвала это сообщение провокацией, отметив, что развешенные по городу бумажки найдут и снимут.

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Достоверную информацию об изменениях маршрутов можно узнать на сайте администрации Рязани.