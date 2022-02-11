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Пятница, 11 февраля, 2022

Администрация Касимова заявила о планах по восстановлению «Дома Пастернака»

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Администрация Касимова заявила о планах по восстановлению «Дома Пастернака»

Александр Ильин
Фото: ИД «Пресса»
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Администрация Касимова рассказала, как планирует восстанавливать сгоревший в 2017 году «Дом Пастернака» по улице Карла Либкнехта, сообщает ИД «Пресса».

Напомним, 10 февраля на YouTube-канале «Детинов» появился ролик, в котором Касимовские активисты обратились к Квентину Тарантино и попросили его посодействовать в восстановлении дома, где гостил Борис Пастернак.

Как сообщили в администрации Касимова, сейчас в аварийном доме нерасселенной остается одна квартира, которая находится в долевой собственности, и между владельцами нет согласия по поводу расселения. Вопрос решают в суде, очередное заседание назначено на 28 февраля.

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По словам заместителя главы администрации Татьяны Соловьевой, пока суд не вынесет решение, у властей нет юридических прав для реставрации и использования здания.

В администрации также заявили, что дом сносить не будут, так как он является объектом культурного наследия муниципального значения. 

«Один из перспективных вариантов, который сейчас рассматриваем, это передача дома в аренду на льготных условиях – 1 рубль за кв.м на 49 лет. Требованиями договора будет предусмотрено восстановление здания. Безусловно, с инвестором планируем работать по дальнейшему приспособлению дома, где жил Борис Пастернак», — сказала Соловьева.

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