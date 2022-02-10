Касимовцы пригласили в гости Квентина Тарантино и попросили спасти «Дом Пастернака»

Касимовские активисты записали видеообращение к голливудскому кинорежиссеру Квентину Тарантино. Они попросили его посодействовать в восстановлении дома в Касимове, где в свое время гостил Борис Пастернак.

«Уважаемый мистер Тарантино! Мы знаем вашу любовь к русской литературе. Знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы видели фотографии, на которых вы посещаете его могилу. Мы хотим сохранить частичку дореволюционной России, которая была дорога Борису Пастернаку, хотим превратить дом в музей. Нам стыдно обращаться к вам – американскому кинорежиссеру. Но местные власти не оставили нам выбора – все обращения оказались безрезультатными. Чиновники разводят руками, говоря, что нет средств на реконструкцию. Мистер Тарантино, вы видите, в каком плачевном состоянии находится дом. Здание частично сгорело, в холодное время года сюда приходят греться бомжи. Помогите нам сохранить исторически важное для города здание и приезжайте к нам в гости», – говорится в видеообращении.

В ролике показано нынешнее удручающее состояние двухэтажного дома, находящегося в центре города, на улице Карла Либкнехта, 11 (бывшая Малая Мещанская), снаружи и внутри. Здание, в котором уже давно никто не живет, пустует и разрушается, видны следы пожара. Когда-то на доме была закреплена мемориальная табличка, сообщающая: здесь гостил Борис Пастернака. Но впоследствии ее сняли.

В видео активисты рассказывают о связи Пастернака с Касимовом, о том, как время проведенное в нем, отражено в романе «Доктор Живаго». Напомним, Борис Пастернак посещал Касимов летом 1920 года и жил в доме своего дяди Иосифа Кауфмана – известного тогда в городе врача. Есть мнение, что именно Касимов стал прообразом Юрятина в романе «Доктор Живаго». Делясь впечатлениями о своей провинциальной жизни в письме родителям, Борис Пастернак называл Касимов «русским Марбургом», отмечал, что город древнее Москвы и очень живописен.

Реклама

Трехминутное видео, которое было снято минувшей осенью, заканчивается строками из стихотворения Бориса Пастернака «Объяснение»:

«Жизнь вернулась так же беспричинно,

Как когда-то странно прервалась.

Я на той же улице старинной,

Как тогда, в тот летний день и час…»

Видео выложено сегодня, в день рождения Бориса Пастеркана, на YouTube-канале «Детинов».