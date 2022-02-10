Касимовцы пригласили в гости Квентина Тарантино и попросили спасти «Дом Пастернака»

Касимовские активисты записали видеообращение к голливудскому кинорежиссеру Квентину Тарантино. Они попросили его посодействовать в восстановлении дома в Касимове, где в свое время гостил Борис Пастернак.
В ролике показано нынешнее удручающее состояние двухэтажного дома, находящегося в центре города, на улице Карла Либкнехта, 11 (бывшая Малая Мещанская), снаружи и внутри. Здание, в котором уже давно никто не живет, пустует и разрушается, видны следы пожара. Когда-то на доме была закреплена мемориальная табличка, сообщающая: здесь гостил Борис Пастернака. Но впоследствии ее сняли.
В видео активисты рассказывают о связи Пастернака с Касимовом, о том, как время проведенное в нем, отражено в романе «Доктор Живаго». Напомним, Борис Пастернак посещал Касимов летом 1920 года и жил в доме своего дяди Иосифа Кауфмана – известного тогда в городе врача. Есть мнение, что именно Касимов стал прообразом Юрятина в романе «Доктор Живаго». Делясь впечатлениями о своей провинциальной жизни в письме родителям, Борис Пастернак называл Касимов «русским Марбургом», отмечал, что город древнее Москвы и очень живописен.
Трехминутное видео, которое было снято минувшей осенью, заканчивается строками из стихотворения Бориса Пастернака «Объяснение»:
«Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час…»
Видео выложено сегодня, в день рождения Бориса Пастеркана, на YouTube-канале «Детинов».