Осень – время переменчивой прохладной погоды и вирусов, а это значит, что иммунную систему вашего любимца необходимо хорошо подготовить к зимнему периоду. Здоровые собаки менее подвержены всевозможным заболеваниям, поэтому особое внимание стоит уделить профилактике. Расскажем о том, как укрепить иммунитет собаки перед началом зимы.

«После беззаботной жизни на даче и долгих прогулок по парку собака может встретить осень с паразитами, поэтому не стоит забывать о повторной обработке питомца от блох и клещей. Негативное влияние на иммунитет собаки оказывает масса факторов: недостаток витаминов, паразиты, хронические заболевания, неправильное питание, условия содержания и многое другое. Стоит учесть всё это перед зимним периодом, чтобы исключить вероятность подхватить вирус», – рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как понять, что у питомца ослаб иммунитет

Если собака часто болеет, это должно вас серьезно насторожить. Животные со слабым иммунитетом, как правило, постоянно цепляют всевозможные заболевания, при этом у них могут обостряться и хронические недуги.

Обратите внимание на шерсть. Её состояние сигнализирует о проблемах со здоровьем у питомца. Тусклая, потерявшая густоту шерсть – явный сигнал о снижении иммунитета.

Кроме того, о проблемах со здоровьем может сообщать поведение питомца: если он стал вялым, апатичным, много спит и предпочитает спокойный отдых активным прогулкам, то вам следует обратить на это внимание и посоветоваться с ветеринарным врачом.

Как помочь питомцу укрепить иммунитет

Вакцинация. Не пренебрегайте прививками. Они позволяют защитить питомца от ряда заболеваний, которые могут быть опасными. Внимательно изучите схему вакцинации, проконсультируйтесь с врачом и строго соблюдайте её. Пропуски сводят эффективность на нет. Своевременная и регулярная вакцинация – это один из главных кирпичиков сильного иммунитета и крепкого здоровья собаки.

Обработка от паразитов. Многие ошибочно полагают, что блохи и клещи опасны только в весенне-летний период. Но это заблуждение: блохи активны круглый год, и клещи тоже могут активизироваться зимой, в период потепления. Даже если ваша собака не гуляет по улице, вы можете занести паразитов в дом на собственной обуви или одежде. Поэтому обработку от паразитов важно проводить круглый год с периодичностью, рекомендованной вашим ветеринарным врачом.

Сбалансированное питание. Правильно подобранный рацион – это основа крепкого иммунитета собаки. Проконсультируйтесь со специалистами и убедитесь, что он правильно подобран, состоит из качественных компонентов и подходит для поддержания здоровья собаки. Не стоит менять пищевой рацион вашего питомца осенью. В этот период собака меняет образ жизни: переезжает с дачи в городскую квартиру, или в целом у нее сокращаются активные прогулки на природе. Лучше всего переждать период адаптации и внести изменения уже ближе к зиме. В зимний период можно давать собаке витаминно-минеральный комплекс, который порекомендует ваш врач.

Ограждение от табачного дыма. Вас может это удивить, но пассивное курение сказывается не только на здоровье человека. Вдыхание табачного дыма крайне вредно для собак, более того, если ваша собака страдает от аллергических заболеваний или заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы, это может усугубить состояние питомца.

Активные прогулки. Даже в холодный период года не забывайте об активных прогулках на свежем воздухе. Для любой собаки очень важны ежедневные физические нагрузки, активные игры и пребывание на природе. Если за окном непогода, приготовьте для любимца теплый комбинезон или дождевик, но не отказывайте ему в прогулке. Это позволит питомцу укрепить иммунитет и оставаться в прежней физической форме. Однако не стоит забывать, что в плохую погоду пес не должен мерзнуть, поэтому следите за состоянием животного на улице.

Не только людям, но и собакам необходимо укреплять иммунитет. Позаботьтесь о том, чтобы ваш питомец был обработан от паразитов и привит. Уделите внимание рациону и активным прогулкам, внимательно следите за состоянием любимца и вовремя обращайтесь за консультациями к врачам. Профилактика – это лучшее средство защиты вашего питомца от неблагоприятных погодных условий.