А так хочется быть привитым!

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Сдав тест на наличие антител и узнав о том, что они не обнаружены, а значит организм максимально уязвим перед угрозой коронавируса, корреспондент 7info отправился в ближайшие к его рабочему месту пункты вакцинации.

В соответствии с объявлением, размещённым в группе Рязанского цирка в социальной сети «Вконтакте», в каждые вторник и среду с 15.00 до 18.30 можно сделать прививку. При этом для удобства «на первом этаже в фойе цирка будет организована зона ожидания». Придя к зданию цирка в 15.30, корреспондент увидел очередь, стоящую у входа в здание цирка и в душном предбаннике возле касс. Конечно, возможность получить сертификат на получение циркового представления и музыкальные композиции о цирке, звучащие из колонок, ободряли журналиста. Но оптимистичное настроение прервал выход представительницы пункта вакцинации (без белого халата), которая, отсчитав и пропустив 29 человек, сообщила, что привить большее количество людей сегодня невозможно – количество доз вакцины ограничено. Конечно, стоит отметить и особенности самоорганизации людей в очереди, когда последние легко могут стать первыми…

Не оказавшись в числе первых, наш корреспондент продолжил внимательно знакомиться с информацией о работающих в Рязани пунктах вакцинации в сети Интернет. Узнав, что в городе открыты и действуют два круглосуточных пункта вакцинации – на ж/д вокзалах Рязань-1 и Рязань-2, корреспондент незамедлительно выдвинулся туда. Но не тут-то было. На вокзале Рязань-2 на момент прибытия корреспондента пункт вакцинации действительно работал. Но объявление на двери в медицинский пункт гласило «Первичная вакцинация не проводится в связи с отсутствием вакцины Гам КОВИД Вак».

Надо отдать должное, что вакцинация вторым компонентом вакцины проводилась. По словам сотрудницы пункта вакцинации (в белом халате) поставка вакцины в пункт ожидается, но вакцинация впредь будет проводится только по записи (запись по телефону 39-36-54).

Поиски прививочного пункта на вокзале Рязань-1 не увенчались успехом. Отсутствие пункта вакцинации на этом железнодорожном вокзале нашего города подтвердили и сотрудники охраны. Посетив одну из городских поликлиник, корреспондент встретил радушное отношение персонала. При этом сотрудники пункта вакцинации сообщили, что привить могут только по предварительной записи. 6 июля можно было записаться на 5 августа. А так хочется быть привитым!