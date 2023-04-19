9 улиц Рязани останутся без света 20 апреля

В четверг, 20 апреля, на 9 улицах Рязани отключат электроэнергию.
С 9 до 15:30 света не будет по адресам:
ул. Чехова, д. с 1 по 27 (нечётная сторона);
ул. 3-й проезд Добролюбова, дома с 1 по 40, д. 42, д. 44;
ул. 4-й проезд Добролюбова, дома с 2 по 40;
ул. 5-й проезд Добролюбова, дома с 28 по 40;
ул. 6-й проезд Добролюбова, д. 2;
ул. Достоевского, дома с 2 по 40, д. 42;
ул. Добролюбова, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 13, д. 15, д. 19, д. 21;
ул. Громовой, дома с 1 по 26;
ул. Шевцовой, дома с 1 по 10, д. 12, д. 16, д. 18.
МУП «РГРЭС» будет проводить работы на воздушной линии.
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