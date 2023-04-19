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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

9 улиц Рязани останутся без света 20 апреля

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Image by teksomolika on Freepik

В четверг, 20 апреля, на 9 улицах Рязани отключат электроэнергию.

С 9 до 15:30 света не будет по адресам:

ул. Чехова, д. с 1 по 27 (нечётная сторона);

ул. 3-й проезд Добролюбова, дома с 1 по 40, д. 42, д. 44;

ул. 4-й проезд Добролюбова, дома с 2 по 40;

ул. 5-й проезд Добролюбова, дома с 28 по 40;

ул. 6-й проезд Добролюбова, д. 2;

ул. Достоевского, дома с 2 по 40, д. 42;

ул. Добролюбова, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 13, д. 15, д. 19, д. 21;

ул. Громовой, дома с 1 по 26;

ул. Шевцовой, дома с 1 по 10, д. 12, д. 16, д. 18.

МУП «РГРЭС» будет проводить работы на воздушной линии.

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